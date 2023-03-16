Петербургское отделение «Справедливой России – За правду» возглавила Надежда Тихонова

Члены петербургского отделения партии «Справедливая Россия – За правду» избрали Надежду Тихонову на пост председателя регионального отделения. Ее кандидатуру 16 марта во время конференции объединения поддержали единогласно, сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Племянница лидера партии Сергея Миронова была депутатом ЗакСа шестого созыва. В 2019 году конкурировала с Александром Бегловым на губернаторских выборах. В ходе конференции «Справедливой России – За правду» также избрали 28 членов совета ячейки. Главу МО «Автово» Илью Шмакову назначили на пост заместителя председателя.

Напомним, что об уходе с партийной должности главы петербургского отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной стало известно 1 февраля. Вице-спикер ЗакСа в беседе с «Ъ-СПб» отмечала, что отработала два срока и это решение — плановое. В новый состав бюро госпожа Шишкина не вошла.

В марте 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что Красносельский районный суд Петербурга 18 марта принял решение отказать в иске кандидату в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Надежде Тихоновой. Она требовала отмены результатов на 14 петербургских избирательных участках, где неизвестные, по ее данным, проводили некие манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней. В результате выборы в округе выиграл кандидат «Единой России».

Подробнее – в материале «Ъ» «Протокол сам себя не подпишет».

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