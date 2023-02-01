Глава петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина уходит с партийной должности

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» проведет конференцию по выбору нового руководителя партии. Вице-спикер городского ЗакСа Марина Шишкина в беседе с «Ъ-СПб» 1 февраля подтвердила, что покидает пост партийного руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Место госпожи Шишкиной в качестве главы городского отделения займет Надежда Тихонова, бывший депутат ЗакСа и племянница лидера партии Сергея Миронова. Вице-спикер ЗакСа отметила, что отработала два срока и это решение — плановое. Также Марина Шишкина подчеркнула, что остается депутатом в парламенте Петербурга.

В марте 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что Красносельский районный суд Петербурга 18 марта принял решение отказать в иске кандидату в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Надежде Тихоновой. Она требовала отмены результатов на 14 петербургских избирательных участках, где неизвестные, по ее данным, проводили некие манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней. В результате выборы в округе выиграл кандидат «Единой России».

Подробнее – в материале «Ъ» «Протокол сам себя не подпишет».

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