«Уралкалий» заключил соглашение о поставке калия в Индию

«Уралкалий» объявил о подписании контракта с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) о поставке хлористого калия. Контракт рассчитан до 30 сентября. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составит $422 США за тонну на условиях поставки в порт покупателя. Общая сумма и другие подробности в пресс-релизе не приводятся.

В мае 2022 года «Уралкалий Трейдинг» («дочка» «Уралкалия») до конца года подписала контракт о поставке хлористого калия с индийской компанией IPL. Тогда цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляла $230 за тонну на тех же условиях. В конце 2022-го цены на основные виды удобрений скорректировались на фоне восстановления их производства в Европе и могут продолжить снижение в 2023 году.

Подробности — в публикации «Ъ» «Удобрения устали дорожать».

Лаура Кеффер