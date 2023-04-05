СПБ Биржа зафиксировала падение объема торгов почти вдвое в марте

По итогам марта объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ бирже составил $2,65 млрд. Это на 43,48% меньше, чем в феврале ($4,69 млрд), и на 55,13% ниже, чем в марте 2022 года ($5,9 млрд), говорится в пресс-релизе на сайте биржи.

В прошлом месяце среднедневной объем торгов снизился на 53,2% по сравнению с февралем, до $0,12 млрд. Участники торгов заключили 2,69 млн сделок — на 52,8% меньше, чем в феврале (5,71 млн). Количество активных счетов инвесторов упало на 32,4%, до 134,10 тыс. (с 198,28 тыс. в феврале). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,91 млн.

В топ-10 по объему торгов попали акции и депозитарные расписки Tesla (22,12% от общего объема торгов), Coinbase (5,38%), Alibaba (4,06%), Marathon Digital Holdings (4,02%), Nvidia (3,58%), First Republic Bank (2,03%) и Advanced Micro Devices (1,97%).

Стоимостной объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже упал на 53,74% по сравнению с февралем, до 0,76 млрд гонконгских долларов ($97,47 млн). Участники торгов и их клиенты заключили 173,27 тыс. сделок в режиме основных торгов, что на 31,15% меньше, чем месяцем ранее.

Десятка лидеров по объему биржевых торгов включает Alibaba (20,78% от общего объема торгов), JD.com (9,56%), Baidu (4,98%), NIO (4,75%), XPeng (3,66%), RemeGen (3,28%), Bilibili (2,99%), China Resources Power Holdings (2,94%), Li Auto (2,75%), Xiaomi (2,27%).

Как сообщал «Ъ» со ссылкой на участников рынка, СПБ Биржа планирует расширить географическое предложение ценных бумаг эмитентов из дружественных юрисдикций не раньше второй половины 2023 года. Наиболее перспективным направлением аналитики считают Индию. В феврале биржа увеличивает количество доступных инвесторам китайских акций.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Китайские акции занимают портфели».

Лаура Кеффер