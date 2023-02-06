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Коммерсантъ FM
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Китайские акции занимают портфели

Какие бумаги компаний из КНР можно приобрести на СПБ Бирже

Санкт-Петербургская биржа увеличивает количество доступных инвесторам китайских акций. С 8 февраля начнутся торги бумагами 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской бирже. Так общее число акций компаний этого региона достигнет 115. Среди новых бумаг, которые выводятся на торги, акции компаний Haier, Great Wall Motor и China Oilfield Services.

Фото: Aly Song / Reuters

Фото: Aly Song / Reuters

Всего же биржа предоставляет доступ к бумагам игроков из 64 отраслей экономики Китая — это добыча золота, биотехнологии, бурение нефтяных и газовых скважин, автопром и другие.

Какие инвестфонды принесли доход в январе 2023 года

Какие инвестфонды принесли доход в январе 2023 года

Китайские активы показывают хороший рост, поэтому они пользуются неизменной популярностью у россиян, отметил аналитик «РСХБ Управление Активами» Кирилл Терещенко:

«Акции китайских компаний сейчас довольно привлекательны для российского инвестора. Альтернатив им практически нет, но есть обоснованные макроэкономические предпосылки. Китайская экономика начинает открываться после COVID-ограничений. По гонконгскому индексу в последние три месяца мы видели очень неплохой рост — на более чем 30%. В то время как S&P прибавил чуть больше 10% за это же время.

Денежно-кредитная политика китайских властей разнонаправленная, если сравнивать с ФРС, что, собственно, также поддерживает позитивный взгляд на гонконгские акции. Для инвесторов сейчас будут интересны новые отрасли, которые предлагаются на бирже, в том числе зеленая энергетика — за этой отраслью хочется наблюдать и участвовать в ее росте».

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться 8 февраля, около $170 млрд, сообщила СПБ Биржа.

Российские инвесторы предпочитают вкладываться в компании, которые на слуху, отметил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров:

«Мы пока видим довольно линейный тренд на рост объемов гонконгских бумаг в портфелях. Это началось, когда на биржу запустили самые первые несколько бумаг, и продолжается до сих пор. Взрывного интереса нет, он носит постепенный характер. Инвесторам нужно время, чтобы разобраться, что это за бумаги. Сейчас большая часть средств в портфеле клиентов проинвестирована в акции Alibaba, Xiaomi, кто-то инвестирует в Tencent, Baidu.

Как торговля иностранными бумагами набирает обороты

Как торговля иностранными бумагами набирает обороты

С гонконгским долларом было довольно трудно торговать где-то в начале 2022 года, потому что на бирже просто не было необходимой ликвидности, а спрос в моменте оказался аномально высоким. И тогда можно было покупать гонконгский доллар на 5-10% дороже, чем он должен был стоить в реальности. Сейчас таких проблем уже нет. Эта валютная пара довольно неплохо расторговалась, и спреды вполне справедливые, поэтому никаких рисков сейчас тоже нет.

Инвесторам будут интересны компании, связанные с биотехнологиями или IT. Компании нефтяного сектора, промышленность, скорее всего, будут на втором плане и, возможно, привлекут только тех инвесторов, которые любят более спекулятивные сделки, торгуют на волатильности и тратят как бы много времени затем, чтобы следить за рынком».

Впервые СПБ Биржа начала торговать гонконгскими ценными бумагами в июне 2022 года. С тех пор площадка уже четыре раза выставляла на торги новые пакеты китайских эмитентов.

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Светлана Белова

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