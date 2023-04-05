«Газпром» восстановил поставки по «Силе Сибири» после профилактических работ

На газопроводе «Сила Сибири» закончились профилактические работы, транспортировка газа возобновлена, сообщил «Газпром». Профилактика проводилась с 29 марта.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

По «Силе Сибири» газ доставляют с Чаяндинского месторождения в Китай и российским потребителям на Дальнем Востоке. В 2022 году профилактические работы на газопроводе проводились в сентябре.

В 2023 году плановая профилактика также планируется осенью, о чем в январе договорились представители «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что объем ежегодных поставок по трем маршрутам в Китай — «Сила Сибири», «Сила Сибири-2» и «восточный маршрут» — должен составить около 100 млрд куб. м газа.

О ситуации на газовом рынке — в материале «Ъ» «"Газпром" похолодел к Европе».

Лаура Кеффер