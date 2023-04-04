Axios: США обсуждали со странами Европы и Израилем временное соглашение с Ираном

США в феврале обсуждали с Израилем, а также с «евротройкой» (Великобритания, Германия и Франция) заключение временного соглашения с Ираном, которое предполагало ослабление санкций в обмен на замораживание Тегераном части его ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на 10 источников, в числе которых израильские официальные лица и западные дипломаты.

Инициатива американских властей включала отмену некоторых санкций против Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана на 60%. По словам источников портала, «иранцы знают о дискуссиях с США, но пока отвергают эту идею». МИД Ирана никак не прокомментировал информацию.

Представитель Совета нацбезопасности США заявил, что президент Джо Байден «привержен тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и мы по-прежнему считаем, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели». Однако он добавил, что не намерен «комментировать слухи о дипломатических дискуссиях».

В 2015 году Иран заключил Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Из-за этого Тегеран стал отказываться от соблюдения СВПД.

В феврале инспекторы Международного агентства по атомной энергии сообщили, что Иран добился обогащения урана до 84%, и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Тегеран уверяет, что не пытался обогащать уран выше уровня в 60%. В марте МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе.

Подробности — в публикации «Ъ» «Непомерное обогащение».

Лаура Кеффер