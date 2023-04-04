«Яндекс» открывает в Екатеринбурге прокат электросамокатов

В Екатеринбург привезли электросамокаты «Яндекс Go», которые можно будет бронировать уже с апреля, сообщили в пресс-службе компании. Арендовать средство индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет в приложении по двум тарифам: «Фикс» (езда по заранее известным маршрутами) и «Поминутный» (для прогулок по городу).

Стоимость аренды СИМ по «Поминутному» тарифу составит 40 руб. за старт и от 5 руб. в минуту. Для частых поездок можно оформить подписку за 299 руб. Базовая страховка включена в стоимость аренды, однако, пользователи смогут оформить расширенную, которая, например, сможет покрыть стоимость ремонта смартфона, если он повредится во время езды. В запрещенных для катания зонах скорость снизится до нуля.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 октября 2022 года №1769, пользователи электросамокатов обязаны двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам. К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты весом до 35 кг и максимальной скоростью до 25 км в час.

В декабре 2022 «Яндекс» заявил о завершении разработки электросамокатов компанией Wind. Напомним, в Екатеринбурге 22 марта открылся сезон электросамокатов. Для парковки СИМ будут созданы специальные стояночные площадки, вне которых нельзя будет парковаться.

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Полина Хабарова