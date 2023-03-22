В Екатеринбурге открыли сезон электросамокатов

Сервис по аренде электросамокатов Whoosh открыл очередной сезон в Екатеринбурге. Уведомления об этом получили пользователи мобильного приложения сервиса. Напомним, электросамокаты были недоступны для жителей уральской столицы с ноября прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, с 1 марта электросамокаты выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Пользователи СИМ обязаны подчиняться специальным правилам — например, ездить по велодорожкам. Если таковых нет, можно выезжать на тротуары при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг. Самокатчик при этом должен уступать дорогу пешеходам.

Сейчас ГИБДД совместно с мэрией Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения ПДД пользователями электросамокатов.

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