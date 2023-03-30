В Екатеринбурге появятся специальные парковки для электросамокатов

Для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге будут созданы специальные стоянки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам совещания председателя комитета по транспорту и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга Игоря Ощепкова и представителей кик-шеринговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нововведение позволит освободить улицы города от неиспользуемых электросамокатов, чтобы облегчить движение пешеходам, водителям и чистящим службам, отметили в мэрии. Оставить или взять на прокат СИМ можно будет только на специальных площадках, разработку которых глава комитета поручил районным администрациям Екатеринбурга.

Разместить парковочные площадки планируют вблизи железнодорожных станций, входов в метрополитен, вокзалов, около торговых центров, парков, скверов и крупных перекрестков. Стояночные станции будут отображаться в приложениях кик-шеринговых компаний.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 октября 2022 года №1769, пользователи электросамокатов обязаны двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам. К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты весом до 35 кг и максимальной скоростью до 25 км в час.

Напомним, 22 марта в Екатеринбурге открылся сезон электросамокатов. В первом полугодии 2022 года Свердловская область вошла в топ-5 по количеству аварий с участием СИМ.

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Полина Хабарова