Мэр Краснодара выступил за отмену концерта Ани Лорак из-за ее позиции по спецоперации

Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал «неизбежной» отмену в его городе концерта Ани Лорак, который назначен на 27 апреля. Он заявил, что причиной отмены выступления является позиция певицы по поводу военной операции на Украине.
Ани Лорак
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас»,— написал господин Наумов в Telegram-канале.
По его словам, ни один актер, певец или певица, которые имеют «такую позицию относительно СВО», не будут зарабатывать в Краснодаре. «Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы»,— заключил глава города.
Каролина Куек (сценический псевдоним — Ани Лорак) — певица родом из города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. «Я за мир! И прошу этого мира для всех нас! Я верю, что хороших людей намного больше, чем плохих. И добро рано или поздно побеждает зло!» — написала в письме певица.
20 октября прошлого года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они включают блокирование активов, запрет торговых операций и лишение госнаград.