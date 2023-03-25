Мэр Краснодара выступил за отмену концерта Ани Лорак из-за ее позиции по спецоперации

Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал «неизбежной» отмену в его городе концерта Ани Лорак, который назначен на 27 апреля. Он заявил, что причиной отмены выступления является позиция певицы по поводу военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ани Лорак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ани Лорак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас»,— написал господин Наумов в Telegram-канале.

По его словам, ни один актер, певец или певица, которые имеют «такую позицию относительно СВО», не будут зарабатывать в Краснодаре. «Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы»,— заключил глава города.

Каролина Куек (сценический псевдоним — Ани Лорак) — певица родом из города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. «Я за мир! И прошу этого мира для всех нас! Я верю, что хороших людей намного больше, чем плохих. И добро рано или поздно побеждает зло!» — написала в письме певица.

20 октября прошлого года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они включают блокирование активов, запрет торговых операций и лишение госнаград.

Эрдни Кагалтынов