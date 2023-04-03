Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга к бдительности после теракта в кафе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан к выдержке, бдительности и спокойствию после теракта в кафе. В эфире «Радио России — Санкт-Петербург» он отметил, что город умеет быть стойким в трудные минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Беглов подчеркнул, что действует в тесном контакте со следствием, которое «установит всех причастных к этому убийству».

«Кем бы они ни были, их цель понятна: напугать, прежде всего коллег Владлена Татарского, его товарищей по призванию и по профессии, штатных и народных военкоров, заставить замолчать патриотов и запугать Петербург, который поддерживает нашу армию и нашего президента»,— заявил губернатор (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что подозреваемую во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарью Трепову этапируют в Москву. По предварительной информации, меру пресечения ей изберут в Басманном суде.

Александр Просяник, Санкт-Петербург