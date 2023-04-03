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Коммерсантъ FM
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В Воронеже отменили концерт Ани Лорак

Воронежский концертный зал Event-Hall сообщил об отмене концерта Ани Лорак, который должен был состояться 24 апреля.

Певица Ани Лорак в 2021 году

Певица Ани Лорак в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Певица Ани Лорак в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Причины отмены концертный зал не объяснил, отметив, что по вопросам возврата билетов людям необходимо обращаться к организаторам — ООО «Стереогород». В Event-Hall пообещали разместить позже инструкцию по возврату. Изначально концерт планировалось провести 15 марта прошлого года, но он был перенесен на апрель текущего года.

Ранее концерт Ани Лорак был отменен в Краснодаре — как объяснили местные власти, жители города не хотят шоу от людей, которые признаются в любви к правящей на Украине власти.

Сергей Толмачев, Воронеж

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