В Воронеже отменили концерт Ани Лорак

Воронежский концертный зал Event-Hall сообщил об отмене концерта Ани Лорак, который должен был состояться 24 апреля.
Певица Ани Лорак в 2021 году
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Причины отмены концертный зал не объяснил, отметив, что по вопросам возврата билетов людям необходимо обращаться к организаторам — ООО «Стереогород». В Event-Hall пообещали разместить позже инструкцию по возврату. Изначально концерт планировалось провести 15 марта прошлого года, но он был перенесен на апрель текущего года.
Ранее концерт Ани Лорак был отменен в Краснодаре — как объяснили местные власти, жители города не хотят шоу от людей, которые признаются в любви к правящей на Украине власти.