В администрации Байдена сообщили об отсутствии информации о причастных к убийству военкора Татарского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не обладают сведениями о причастных к убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о происшедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет»,— сказал Джон Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга проходило мероприятие с участием Владлена Татарского. Сегодня, 3 апреля, была задержана подозреваемая в причастности к взрыву гражданка России Дарья Трепова. Следствие утверждало, что девушка подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое привели в действие дистанционно через несколько минут после вручения.

На допросе, опубликованном МВД, она подтвердила эту версию, однако сказала, что бюст ей передали. Кто именно, девушка говорить не стала. Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт спланировали спецслужбы Украины с «привлечением агентуры из числа лиц», сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».

Лусине Баласян