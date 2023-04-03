МЭА спрогнозировало рост цен на нефть из-за снижения добычи странами ОПЕК+

Снижение целевых показателей добычи нефти, объявленное группой ОПЕК+ на выходных, может усугубить напряженность на рынке и привести к росту цен на нефть на фоне инфляционного давления, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Новые сокращения ОПЕК+ рискуют усугубить эту напряженность (на рынке.— "Ъ") и подтолкнуть цены на нефть вверх, в то время когда сильное инфляционное давление наносит ущерб уязвимым потребителям по всему миру, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой»,— говорится в заявлении МЭА.

Новые значительные сокращения добычи нефти, объявленные странами ОПЕК+, происходят в период повышенной неопределенности на мировых нефтяных рынках и на фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики, отмечает МЭА.

Прогнозы указывают на то, что со второй половины 2023 года возможен существенный дефицит предложения.

2 апреля Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

На фоне решения ОПЕК+ сократить добычу цены на нефть росли, затем стали корректироваться. Страны ОПЕК+ назвали свое решение превентивной мерой для стабилизации рынка. В США назвали такой шаг нецелесообразным.

О последствиях читайте в публикации «Ъ FM» «Нефти сократили добычу».

Мария Федотова