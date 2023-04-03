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Кинотеатр «Электрон» закрылся в Нижнем Новгороде

Убыточный кинотеатр «Электрон» на проспекте Гагарина закрылся с 3 апреля, сообщил директор сети «Империя грез» Евгений Кузнецов NN.ru. В заведении работал один зал, и его работа не окупалась. Сотрудников переведут в другие кинотеатры сети.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

О возможном закрытии «Электрона» собственники кинотеатра (группа «Электроника») говорили еще весной 2022 года: посещаемость упала во время пандемии коронавируса, ситуация осложнилась после начала спецоперации из-за отказа западных кинокомпаний выпускать фильмы в российский прокат.

Ранее группа «Электроника» предложила снести «Электрон» и построить жилые дома. В феврале 2023 года архитектурный совет рассмотрел проект и посчитал возможным размещение высотного дома на проспекте Гагарина.

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