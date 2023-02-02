Представлен проект высотки с кинозалами на месте кинотеатра «Электрон»

Областной архитектурный совет посчитал возможным размещение высотного дома на проспекте Гагарина, на земельном участке, занимаемом сейчас кинотеатром «Электрон». Как ранее писал «Ъ-Приволжье», собственники убыточного кинотеатра (группа «Электроника») предложили его снести и построить другой объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

На заседании архитектор Андрей Мурунов и проектировщики из ООО «Золотое сечение» представили концепцию разноуровневого дома в 2-16-21 этаж со стилобатом, в котором разместятся два кинозала на 60 и 80 мест, и подземными парковками. Общая площадь высотки на 258 квартир составляет 23 тыс. кв. м. Проект вызвал большое обсуждение среди членов архсовета, но в целом им понравился. Резкие возражения последовали только от администрации Приокского района. Заместитель главы Вадим Харченко сообщил, что сквер возле «Электрона» по «каким-то странным причинам» высох и был выпилен, районные власти даже пытались добиться расследования по этому поводу. По его словам, школы и детсады Караваихи сейчас переполнены, парковочных мест не хватает, поэтому новый большой объект вызовет чрезмерную нагрузку на инфраструктуру микрорайона. «Застройщики, дай им Бог здоровья, зарабатывают деньги. А потом, когда они уходят, все проблемы остаются местной власти», – заключил чиновник. Алла Коновницына из администрации Нижнего Новгорода добавила, что проект дома также не учитывает концессионные планы властей по модернизации трамвайной сети.

Главный архитектор Сергей Попов парировал, что это всего лишь предложение «в рамках инициативного проектирования», сделанное перед тем, как инвестор обратится за сменой зонирования своего земельного участка и дальнейшей разработкой проекта планировки и межевания более обширной территории. «Здесь была бы вполне уместна гостиница», – предположил господин Попов. В целом идею жилой застройки участка кинотеатра совет одобрил, но проект будет еще дорабатываться.

Иван Сергеев