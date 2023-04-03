Нетаньяху отложил увольнение министра обороны Галанта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил увольнение министра обороны Йоава Галанта в связи с нестабильностью в сфере безопасности в стране. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan cо ссылкой на источники.
Йоав Галант
Фото: Amir Cohen, Reuters
Сообщения об увольнении господина Галанта появились после его призывов остановить критикуемую обществом реформу юридической системы. По информации источников Kan, премьер планирует вернуться к вопросу об отставке министра обороны позднее.
Предложенная правительством реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива привела к протестам.
25 марта Йоав Галант призвал приостановить реформу и прийти к компромиссу в решении этого вопроса. По его словам, недовольства наблюдаются в том числе в вооруженных силах страны. Сообщения о возможной отставке министра стали причиной новой волны протестов. 27 марта реформа была приостановлена.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».