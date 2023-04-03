Власти Ростовской области отменили режим ЧС в четырех районах региона

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области отменен в соответствии с распоряжением губернатора региона Василия Голубева, сообщает пресс-служба правительства области.

Как сообщалось ранее, режим ЧС был введен вечером 30 марта из-за неблагоприятных погодных условий, повлекших трудности в работе дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за сильного снегопада оказалась парализована федеральная трасса М-4 «Дон» в Ростовской области на участке от Красного Сулина до Каменска-Шахтинского — почти 76 км дороги.

После введения режима ЧС в указанных районах спасатели и дорожники проводили работы по ликвидации последствий снегопада. Из снежных заторов было эвакуировано более 60 человек. Работы по расчистке М-4 были завершены вечером 31 марта.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону