Китай обвинил США в истерии из-за инцидента с аэростатом

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай требует от США исправления ошибок и устранения вреда, нанесенного в ходе инцидента с аэростатом. В начале февраля США сбили китайский аэростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ван И

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам Ван И, Пекин проинформировал Вашингтон, что аэростат отклонился от запланированного маршрута из-за ветра и вошел в воздушное пространство США. Китай требовал от Соединенных Штатов, сообщил глава канцелярии, решить этот вопрос рационально и спокойным способом. Однако аэростат был сбит американскими истребителями.

«Такое поведение немыслимо и близко к истерии. Это стопроцентное злоупотребление силой, явное нарушение общепринятых правил и соответствующих международных конвенций»,— сказал Ван И журналистам после выступления на Мюнхенской конференции (цитата по ТАСС).

«Мы требуем, чтобы США проявили искренность и исправили свои ошибки, трезво оценили и устранили вред, который нанес этот инцидент китайско-американским отношениям»,— добавил он.

Причиной инцидента Ван И считает ошибочное стратегическое суждение США в отношении Китая. Он утверждает, что политика КНР предполагает взаимовыгодное сотрудничество, в то время как Вашингтон рассматривает Пекин только в роли стратегического конкурента.

Китайский аэростат был обнаружен в воздушном пространстве США 3 февраля. Позже В КНР признали, что аэростат сбился с пути, однако настаивали, что он выполняет разведывательные функции. 4 февраля аэростат сбили по указанию президента США Джо Байдена.

Господин Байден назвал инцидент серьезным нарушением международного права, однако признал, что аэростат не угрожал нацбезопасности США. Источники The Washington Post сообщали, что американские военные следили за аэростатом с момента его запуска с базы на китайском острове Хайнань.

Подробнее о воздушных объектах над США — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Лусине Баласян