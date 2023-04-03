На мебельной выставке в Краснодаре продукцию представят 380 компаний из семи стран

5–8 апреля в Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» пройдет 25-я международная выставка UMIDS. В ней будут участвовать более 380 компаний из семи стран, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артема Анацкого, предприниматели смогут оценить ситуацию в отрасли и найти новых партнеров. Он отметил, что участники смогут ознакомиться с материалами и комплектующими из разных стран, а также получить информацию, способствующую развитию бизнеса.

Компании представят на выставке оборудование, комплектующие, материалы для производства, а также готовую мебель и предметы интерьера. Кроме того, в рамках выставки пройдут конференции, в том числе по промышленному дизайну, а также вопросам развития и трансформации мебельного бизнеса. У Краснодара на выставке будет отдельный стенд, где разместят инвестплощадки города и инструменты поддержки бизнеса.

UMIDS является одной из крупнейших и посещаемых мебельных выставок России. Ее проводят при поддержке федеральных и региональных министерств, а также мэрии Краснодара и ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Татьяна Ручкина

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