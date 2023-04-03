Силуанов сообщил, что в 2023 году ФНБ не пополнялся

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с начала текущего года Фонд национального благосостояния (ФНБ) не пополнялся. Его средства использовали на различные цели. Господин Силуанов добавил, что ситуация с бюджетом нормализуется в течение нынешнего года.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Конечно, цены на наши энергоресурсы у нас немного подкачали. Мы запланировали в бюджете цены на нашу нефть $70 за баррель. Сейчас цена на нефть марки Urals с учетом всех тех дисконтов, ограничений, роста логистики пониже. И за счет этого мы, конечно, недополучаем нефтегазовые доходы. И вот поэтому если мы в текущем году планировали пополнять резервный Фонд национального благосостояния, то в этом году пока мы сейчас не пополняем, а чуть-чуть забираем, пока конъюнктура такая»,— сказал Антон Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной, его трансляция велась во «ВКонтакте».

Господин Силуанов добавил, что инфляция в России будет под контролем. По его ожиданиям, в первом полугодии она будет снижаться. Министр дополнил, что ситуация с федеральным бюджетом будет нормализована в течение года.

Антон Силуанов добавил, что для старта программы по субсидированию ипотеки в присоединенных регионах там нужно создать условия для строительства коммерческого жилья. По его словам, в бюджете есть средства на субсидирование ипотеки в этих областях.

Вчера, 2 апреля, Антон Силуанов сообщил, что в конце марта доходная часть федерального бюджета пополнилась на 2,5 трлн руб. По его словам, несмотря на разницу в доходах и расходах бюджета, правительство выполнит все запланированные на 2023 год решения.

В январе доходы бюджета отстали от расходов на 1,76 трлн руб., в феврале — на 820 млрд руб. За январь—февраль дефицит достиг 2,581 трлн руб., что составляет 88% от плана на 2023 год (2,925 трлн руб.). Премьер России Михаил Мишустин рассказывал, что дефицит бюджета зафиксирован из-за «опережающего финансирования».

Олеся Павленко