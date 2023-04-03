ТАСС: состояние фигуриста Костомарова стабильно, он находится в реанимации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет находиться в отделении реанимации до восстановления тканей. Его состояние стабильно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки»,— сказал источник ТАСС. По его словам, психологическое состояние спортсмена в норме, он хорошо питается и просит выписать его из больницы.

Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии 10 января этого года. У фигуриста развился сепсис. СМИ сообщали, что он перенес два инсульта и несколько ампутаций. 17 марта «Матч ТВ» сообщил, что состояние Костомарова улучшилось. РЕН ТВ со ссылкой на источники 31 марта написал, что семья планирует перевезти его на лечение в Германию. Позже его жена Оксана Домнина опровергла эту информацию.

Олеся Павленко