«Единая Россия» запускает обучающий проект «ПолитСтарт»

«Единая Россия» начинает обучение участников проекта «ПолитСтарт», сообщили «Ъ» в партии. Желание принять в нем участие изъявили 5900 человек из 38 регионов, средний возраст которых — 29 лет, а наибольшее представительство среди участников имеют Ростовская область (467 человек), Ингушетия (216) и Подмосковье (159). Из новых российских регионов в обучении суммарно пожелали принять участие 166 человек.

Специальное кадровое обучение для тех, кто хочет попробовать себя в политике, единороссы проводят с 2018 года, но ранее этот проект назывался «Политстартап». Помимо учебного курса наиболее успешным участникам проекта также предоставляют сопровождение на внутрипартийных праймериз и в ходе их избирательных кампаний.

«Среди основных направлений, по которым пройдут лекции экспертов Высшей партийной школы,— актуальная электоральная социология, позиционирование кандидата, работа со средами, агитация в сети Интернет и другая полезная информация»,— говорит директор Высшей партийной школы «Единой России» Роман Романов. Особенностью обучения в этом году, по словам партийцев, станет курс «Политический лидер», который прочитают президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и политтехнолог Алексей Куртов.

Кроме того, в этом году на базе Высшей партийной школы будет запущено специальное обучение женщин-политиков, которое организует «Женское движение "Единой России"». В качестве лекторов в ходе этого обучения, в частности, выступят политконсультант Евгения Стулова и замсекретаря генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова.

Андрей Винокуров