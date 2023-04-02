Власти Славянска предупредили опекунов о лишении прав в случае их отказа от эвакуации детей

В подконтрольном Украине Славянске в ДНР остаются 23 семьи, в которых воспитываются 35 сирот и детей, чьих родителей лишили родительских прав, сообщили власти города. Они призвали семьи покинуть город и заявили, что в случае отказа их лишат прав на опекунство или попечительство детей. Власти также собираются принудительно эвакуировать детей, если это не сделают их родители.

«Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом опекунам и попечителям в очередной раз напомнили во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка в Славянске»,— сказано в сообщении на странице администрации Славянска в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Власти города призвали семьи как можно скорее покинуть регион и эвакуироваться вместе с детьми в Черкасскую область и Львов. «В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно»,— сказано в сообщении.