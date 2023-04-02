Главные анонсы 3–9 апреля

3 апреля, понедельник
В Нью-Йорке (США) начнется сессия комиссии ООН по разоружению.
Украину посетит бывший госсекретарь США Майк Помпео.
В Москве встретятся заместители глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.
4 апреля, вторник
В Брюсселе (Бельгия) состоится двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО.
В Швейцарии продолжатся Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.
5 апреля, среда
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начнет допрос свидетелей по делу Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в Херсоне.
В Ханое (Вьетнам) откроется международная многоотраслевая торговая выставка Vietnam Expo 2023.
6 апреля, четверг
В Москве состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В Турцию запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого состоится обсуждение двустороннего сотрудничества, ситуации на Украине, в Сирии и в Нагорном Карабахе.
Во Франции, как ожидается, состоится очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы.
В Москве запланировано открытие памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти.
В Москве стартует ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.
7 апреля, пятница
В Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.
В Астане (Казахстан) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
8 апреля, суббота
В Москве состоится первый турнир новой Континентальной лиги дзюдо.
В разных городах России пройдет образовательная акция «Тотальный диктант».
9 апреля, воскресенье
В США завершится регулярный чемпионат НБА.
В Ватикане папа римский Франциск возглавит пасхальную мессу в соборе Святого Петра и обратится с посланием к верующим.