Главные анонсы 3–9 апреля

3 апреля, понедельник

В Нью-Йорке (США) начнется сессия комиссии ООН по разоружению.

Украину посетит бывший госсекретарь США Майк Помпео.

В Москве встретятся заместители глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.

4 апреля, вторник

В Брюсселе (Бельгия) состоится двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

В Швейцарии продолжатся Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

5 апреля, среда

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начнет допрос свидетелей по делу Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в Херсоне.

В Ханое (Вьетнам) откроется международная многоотраслевая торговая выставка Vietnam Expo 2023.

6 апреля, четверг

В Москве состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Турцию запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого состоится обсуждение двустороннего сотрудничества, ситуации на Украине, в Сирии и в Нагорном Карабахе.

Во Франции, как ожидается, состоится очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы.

В Москве запланировано открытие памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти.

В Москве стартует ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

7 апреля, пятница

В Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

В Астане (Казахстан) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

8 апреля, суббота

В Москве состоится первый турнир новой Континентальной лиги дзюдо.

В разных городах России пройдет образовательная акция «Тотальный диктант».

9 апреля, воскресенье

В США завершится регулярный чемпионат НБА.

В Ватикане папа римский Франциск возглавит пасхальную мессу в соборе Святого Петра и обратится с посланием к верующим.