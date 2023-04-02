Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конгрессмен США Госар: Байден проигрывает PR-битву на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар вновь раскритиковал президента Джо Байдена за поставки оружия Украине. По его мнению, Белый дом «проигрывает PR-битву» по вопросу российско-украинского конфликта.

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают PR-битву на войне на Украине. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин»,— написал господин Госар в Twitter.

Пол Госар — крайне правый республиканец. В начале 2023 года он получил назначение в комитеты Палаты представителей. В ноябре 2021 года он был исключен из всех комитетов из-за неоднозначных твитов. В январе 2023 года конгрессмен вместе с другими тремя республиканцами направил президенту Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием объяснить решение о поставках танков Abrams Украине. Они выражали недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Подробнее о господине Госаре — в материале «Ъ» «Палата представителей усилилась радикально».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...