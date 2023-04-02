Конгрессмен США Госар: Байден проигрывает PR-битву на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар вновь раскритиковал президента Джо Байдена за поставки оружия Украине. По его мнению, Белый дом «проигрывает PR-битву» по вопросу российско-украинского конфликта.

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают PR-битву на войне на Украине. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин»,— написал господин Госар в Twitter.

Пол Госар — крайне правый республиканец. В начале 2023 года он получил назначение в комитеты Палаты представителей. В ноябре 2021 года он был исключен из всех комитетов из-за неоднозначных твитов. В январе 2023 года конгрессмен вместе с другими тремя республиканцами направил президенту Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием объяснить решение о поставках танков Abrams Украине. Они выражали недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Подробнее о господине Госаре — в материале «Ъ» «Палата представителей усилилась радикально».

Леонид Уварчев