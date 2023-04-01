После раздела Baring Vostok российская команда заплатит $150 млн и возьмет на себя долг в $140 млн

Инвестиционная группа Baring Vostok определилась с параметрами раздела бизнеса на российский и международный. Как и сообщалось ранее, российская «Восток инвестиции» под руководством Елены Ивашенцевой получит акции 12 компаний, включая Ozon. Команда, как стало известно, возьмет на себя обязательства перед банками на $140 млн и выплатит международной команде $150 млн спустя три года после закрытия сделки. Акции Ozon оценены в символические $60 тыс.

Параметры сделки описаны в документах, которые Ozon направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как объяснил представитель Baring Vostok, $150 млн, которые должна будет выплатить российская команда, это не оценка всех полученных активов. «По сути, это денежный "хвостик" сложной многоуровневой сделки, в основе которой — обмен активами и обязательствами»,— сказал представитель Baring Vostok РБК.

Реструктуризация бизнеса уже согласована с банками, которым российская команда должна будет выплатить $140 млн. Источник РБК заверил, что у «Восток инвестиции» «не будет проблем с финансированием». Собеседники издания также отметили, что документы о сделке были поданы в правительственную комиссию в декабре. Сейчас они находятся на согласовании.

В документе Ozon указано, что Baring Vostok принадлежит больше 59,97 млн акций компании (27,7%). В конце марта 2022 года у инвестиционной группы было 31,1% (часть была размыта опционной программой, часть — перешла напрямую инвесторам фондов). Суммарно в рамках сделки пакеты оценены в $60 тыс. Исходя из текущей капитализации Ozon на Мосбирже стоимость такого пакета составляет 106,2 млрд руб. или $1,37 млрд.

Реорганизация бизнеса Baring Vostok происходит на фоне уголовного преследования основателя группы Майкла Калви и его делового партнера Филиппа Дельпаля. В России они были осуждены по делу о растрате 2,5 млрд руб. и приговорены к условным срокам. Сейчас господин Калви и господин Дельпаль находятся за границей.

Леонид Уварчев