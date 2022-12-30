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Коммерсантъ FM
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Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес

Инвестиционная компания Baring Vostok (BV) собирается разделить основные активы между двумя новыми управляющими компаниями Baring Private Equity и «Восток Инвестиции», сообщил РБК. Основатель группы Майкл Калви заявил изданию, что решение о реструктуризации бизнеса «представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».

По данным РБК, под управление «Восток Инвестиции» перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России, в частности Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia. Председателем совета директоров «Восток Инвестиции» станет Елена Ивашенцева, которая в настоящий момент занимает пост старшего партнера BV.

Фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz. Фондами будет управлять в том числе господин Калви. Изменение структуры в инвестиционной группе не потребует и не повлечет никаких изменений в ее портфельных компаниях, отмечает РБК.

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