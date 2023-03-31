Кандидата юридических наук Елену Родину отправили в СИЗО за призывы к терроризму

Тверской суд Москвы арестовал крымчанку Елену Родину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Женщину обвиняют в публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ).

Елена Родина — кандидат юридических наук, автор нескольких работ о контрабанде и браконьерстве. В декабре 2022 года Елену Родину оштрафовали по административным делам о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), пишет ТАСС. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Елена Родина в последние несколько лет вела страницы в социальных сетях, посвященные политическим событиям в России. Аудитория каналов не превышала нескольких десятков человек. Посты, которые спровоцировали интерес со стороны органов, женщина удалила, после чего обратилась в центр «Э» с просьбой принять этот факт во внимание, отмечает канал.

Уголовное дело в отношении Елены Родиной возбудили спустя неопределенное время после удаления публикаций. Дело, по информации ТАСС, расследует следственный отдел по Тверскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Женщина частично признала вину. Сейчас следствие намерено инициировать проведение психолого-психиатрической экспертизы.