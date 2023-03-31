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Коммерсантъ FM
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Reuters: МВФ утвердил кредит в размере $15,6 млрд для Украины на четыре года

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $15,6 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Агентство указывает, что решение принято в связи с «неотложными потребностями» страны в финансировании, которые связаны с конфликтом Украины и РФ. В МВФ полагают, что соглашение поможет Украине привлечь дополнительное финансирование от «партнеров и доноров».

Ранее совет МВФ изменил внутренние правила для того, чтобы у фонда появилась возможность кредитовать страны, оказавшиеся в ситуации «исключительно высокой неопределенности». По данным Reuters, нововведения были напрямую связаны с планами организации выдать кредит Киеву. До этого Bloomberg сообщил, что группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года.

Заложенный в проект украинского бюджета на 2023 год дефицит превышает $38 млрд. Ежемесячно стране требуется от иностранных партнеров по $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превышал $107 млрд.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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