СМИ: для допуска к Wimbledon спортсмены из России должны подписать «декларацию о нейтральном статусе»

Спортсмены из России и Белоруссии могут быть допущены до турнира Wimbledon в случае подписания «декларации о нейтральном статусе». Об этом сообщает издание Tennis Majors со ссылкой на источники. Организатор турнира Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) официально объявил о допуске российских и белорусских спортсменов ранее сегодня, 31 марта.

Как уточняет The Sun, при подписании декларации спортсмены должны согласиться с тем, что не будут поддерживать Россию и/или Белоруссию, их режим или лидеров. Кроме того, утверждают источники издания, в декларации необходимо подтвердить отсутствие финансирования от российских властей или связанных с ними компаний.

AELTC в своем пресс-релизе сообщил, российские и белорусские теннисисты будут допущены к Wimbledon в нейтральном статусе. Клуб утверждает, что в 2022 году, когда спортсмены из России и Белоруссии не были допущены до соревнований, «использование деклараций было нежизнеспособным». Новые условия были разработаны совместно с международными спортивными организациями и правительством Великобритании, следует из пресс-релиза.

Весной 2022 года AELTS решил не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Wimbledon, объяснив свое решение борьбой с распространением глобального влияния РФ. Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация раскритиковали это решение, а Wimbledon лишился рейтинговых очков.

Лусине Баласян