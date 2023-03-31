Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: для допуска к Wimbledon спортсмены из России должны подписать «декларацию о нейтральном статусе»

Спортсмены из России и Белоруссии могут быть допущены до турнира Wimbledon в случае подписания «декларации о нейтральном статусе». Об этом сообщает издание Tennis Majors со ссылкой на источники. Организатор турнира Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) официально объявил о допуске российских и белорусских спортсменов ранее сегодня, 31 марта.

Как уточняет The Sun, при подписании декларации спортсмены должны согласиться с тем, что не будут поддерживать Россию и/или Белоруссию, их режим или лидеров. Кроме того, утверждают источники издания, в декларации необходимо подтвердить отсутствие финансирования от российских властей или связанных с ними компаний.

AELTC в своем пресс-релизе сообщил, российские и белорусские теннисисты будут допущены к Wimbledon в нейтральном статусе. Клуб утверждает, что в 2022 году, когда спортсмены из России и Белоруссии не были допущены до соревнований, «использование деклараций было нежизнеспособным». Новые условия были разработаны совместно с международными спортивными организациями и правительством Великобритании, следует из пресс-релиза.

Весной 2022 года AELTS решил не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Wimbledon, объяснив свое решение борьбой с распространением глобального влияния РФ. Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация раскритиковали это решение, а Wimbledon лишился рейтинговых очков.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...