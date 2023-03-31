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Коммерсантъ FM
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Организаторы Wimbledon разрешили россиянам выступать в нейтральном статусе

Организаторы Wimbledon разрешили допустить российских и белорусских спортсменов до турнира при соблюдении нескольких условий. В частности, если они не будут выражать поддержку военной операции России на Украине. Решение было принято совместно с правительством Великобритании, где проводится турнир, Ассоциацией лаун-тенниса и международными теннисными организациями.

«Мы готовы принимать заявки от российских и белорусских спортсменов при условии, что они будут выступать в качестве "нейтральных" спортсменов и соблюдать условия, которые запрещают выражать поддержку вторжения России в Украину. Запрещается участие игроков, получающих финансирование от России и Белоруссии, в том числе от компаний, контролируемых этими странами»,— говорится в заявлении на сайте организации.

Решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в международных соревнованиях было негативно воспринято некоторыми спортивными организациями, говорится в заявлении. Организаторы Уимблдонского турнира отметили, что в случае сохранения указанных ограничений интересам игроков, болельщиков и всему британскому теннису был бы нанесен непоправимый ущерб.

«Это было невероятно трудное решение. Мы по-прежнему полностью осуждаем незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка остается на стороне народа Украины. Но с учетом всех факторов это наиболее подходящие условия для проведения чемпионата в этом году. Если в период до начала соревнований обстоятельства изменятся, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом»,— сказал председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса Иэн Хьюитт.

В апреле 2022 года организаторы Wimbledon отказали в возможности участвовать в соревнованиях российским и белорусским теннисистам из-за конфликта на Украине. Это решение осудила Ассоциация теннисистов-профессионалов и лишила Wimbledon рейтинговых очков из-за подрыва «принципов и целостности рейтинговой системы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Лондон ждет ракетки под нейтральным флагом».

Милена Костерева

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