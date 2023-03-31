Рецепт против старости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота лекарственного препарата «Лаеннек». По предварительным данным, он мог стать причиной гибели студентки медуниверситета им. Сеченова. Среди пострадавших — и основатель «Сбермаркета» Дмитрий Жулин, который сейчас находится в больнице. Сообщается, что пара якобы вводила медпрепарат через капельницу в домашних условиях для того, чтобы улучшить здоровье. После инцидента правоохранительные органы провели контрольные закупки не только в интернете, но и в аптеках Москвы, и выяснили, что рецептурный «Лаеннек» продается нелегально. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что за этой историей стоит увлечение биохакингом. Сколько стоит оптимизация здоровья? И какие деньги платит бизнес health-коучам и клиникам биохакинга? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Империя» биохакинга стоит на четырех столпах — правильное питание, медитация, сон и прием витаминов. В Россию тренд пришел из Кремниевой долины в США. И теперь в Москве есть соответствующие стартапы, свои health-коучи и клиники по оптимизации здоровья. И, как правило, услуги по поддержанию вечной молодости продвигают те, кому около 30 лет.

Самый известный из них — основатель сервиса «Островок» Серж Фуге. В 2017 году он признался, что ему 32 года и он потратил на биохакинг $200 тыс. Его бывший фитнес-тренер, а сейчас основатель «Лаборатории биохакинга» Артем Васильев в интервью “Ъ FM” рассказал, что Фуге делал чекап в США. В России же эти услуги обходятся в разы дешевле:

«Тот же самый тест VO2Max тут стоил около $200. В Америке и Азии — $500-$600, иногда и до $1 тыс. ценник доходит. В 2019-м, даже в 2020-м к нам многие приезжали из Лондона, Гонконга и Сан-Франциско. Это либо русские ребята, либо с русскими корнями, которые, приезжая в Москву, тратили в шесть раз меньше средств на те же самые услуги».

Тогда ставку клиники делали на платежеспособную публику. В частности, несколько лет назад компании снимали дорогие офисы в «Москва-Сити», открывали фитнес-студии и продвигали ЗОЖ. Столица могла бы стать международным центром биохакинг-туризма, но вмешались пандемия COVID-19, а затем и военные действия на Украине. И если прежде ценник на диагностику в медцентре начинался от 50 тыс. руб., то сейчас он в пять раз ниже, а клиентскую базу клиники набирают среди среднего класса.

Например, биохакингом привлекают клиентов санатории и курорты Verba Mayr, «Родина», «Кивач» и «Первая линия». Их чекап-программы стоят от 100 тыс. руб. Но на рынке есть еще health-коучи, и у них ставки другие. Некоторые из них сами уже стали миллионерами и консультируют большой бизнес.

Так, health-терапевт, основатель «Международного института интегрального здоровья и биохакинга» Никита Метелица говорит, что его клиент — это так называемый уставший бизнесмен, которому за 40 лет и у которого есть деньги, но не счастье: «Те люди, с кем я занимаюсь, чаще долларовые или рублевые миллионеры. И они, конечно, пропускают через себя очень большой объем стресса. У кого-то первый этап — это восстановление, а потом уже биохакинг, который выводит организм на новый уровень. Мои клиенты пользуются форматом all inclusive, есть около десятка специалистов, которые мне помогают вести клиента к точке Б. Такой комплексный подход стоит около 0,5 млн руб. и выше.

Однажды я работал с топ-менеджером "Газпром нефти", и именно компания оплачивала мои услуги. У меня есть друг, который проводит корпоративные дыхательные практики для "Ростелекома" и МТС.

В том же Сбербанке проводятся медитации, и это тоже часть биохакинга».

То, что за биохакингом будущее, признают не только участники рынка, но и профессиональное медицинское сообщество. Только заниматься самолечением — принимать добавки, лекарства и тем более ставить капельницы — нужно под наблюдением врачей. Препарат, который ввела себе студентка медфака, отпускается рецептурно. Купить его не то что онлайн, но и в обычной аптеке должно быть непросто, подчеркнула директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Но, по ее словам, на практике проблем не возникает:

«Даже при онлайн-заказе такого препарата покупатель должен предъявить соответствующий рецепт. Другой вопрос, что аптеки не следуют этим нормам, ведь им нужно зарабатывать. В России их в четыре больше, чем в среднем по Европе. Об экономии здесь речи не идет. Мы тут с нашей службой безопасности изучали услуги в этой сфере в даркнете, и там речь идет о каких-то хитрых маркетинговых ходах. То есть люди пишут, что какое-то лекарство не прошло регистрацию в РФ, потому что от граждан якобы скрывают его чудодейственный эффект. Так что пользователям предлагают нелегально продать стимуляторы либо запрещенные вещества, в том числе и токсические».

Серый рынок медицинских препаратов в России, по словам Ларисы Попович, не превышает 5% от легального. Но в поисках долголетия и восстановления иммунитета, как выясняется, кто-то готов рискнуть и без помощи врачей протестировать на себе лекарства. И тут, как говорят биохакеры, иногда срабатывает естественный отбор.

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