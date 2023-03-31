В станице Полтавской активисты не пустили два 40-тонных мусоровоза на полигон ТКО

Активисты из станицы Полтавской вечером 30 марта развернули два 40-тонных грузовика с мусором, направлявшихся на полигон. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

«Накануне мы выставили круглосуточное дежурство на улице Тельмана в станице с целью не допустить нарушений. Грузовики, загруженные свыше 20 тонн, не могут перевозить на местный полигон мусор. Здесь даже установлен соответствующий знак. С нами также находились сотрудники полиции. Спустя два часа ожиданий нам удалось не пропустить два грузовика с прицепом "Тонар", масса перевозимого груза которого составляет более 39 тонн»,— комментирует Наталья Гаряева.

Более того, по ее словам, местные жители «сопроводили» грузовики до выезда из Красноармейского района.

«Водители большегрузов просили нас, чтобы мы разрешили им доехать до весового контроля. Но мы отказали, так как по дороге к весовому контролю у них была бы возможность сбросить мусор на полигон. Ведь сам губернатор сказал, что машины не могут передвигаться через станицу, мы сейчас свою борьбу направили на "Тонары", передвижение которых по станице выглядит абсурдным. В день около 5-6 таких огромных машин через станицу едут, всего же — от 40 до 80 машин»,— рассказывает экоактивистка.

23 марта местные жители также перекрыли путь мусоровозам к полигону ТКО. Тогда к активистам вышел глава Красноармейского района Юрий Васин и заявил, что разрешение на функционирование свалки выдали в Росприроднадзоре. Он добавил, что станичные власти разрабатывают альтернативные маршруты.

Полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Регоператором выступает ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района.

В ходе прямой линии глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал поддержку жителям станицы Полтавской, добивающимся качественной эксплуатации полигона.

В январе арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске администрации Красноармейского района о закрытии полигона. Суд счел, что остаточная вместимость свалки составляет более 903 тыс. тонн.

Представитель прокуратуры Краснодарского края в ходе рассмотрения апелляционной жалобы о закрытии свалки заявил об отсутствии альтернативных площадок для складирования мусора в случае закрытия свалки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района зарегистрировано в станице Полтавская в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Учредителем является Александр Марков (100% УК). Выручка компании за 2021 год составила 53,7 млн руб., убыток — 5,3 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Битва под Полтавской».

Тат Гаспарян

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