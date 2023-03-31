РБК: американская компания по производству респираторов 3M нашла покупателя на бизнес в России

Американская химическая группа 3M — один из крупнейших производителей респираторов в мире — ведет переговоры о продаже активов в России научно-производственному холдингу ВМП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров. Акт переговоров подтвердил глава ВМП Михаил Вахрушев, однако их детали он называть отказался.

По информации РБК, разрешение на продажу российских активов стороны получили от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Сумма сделки не сообщается. В отчете 3M за 2022 год отмечалось, что цена предназначенных для продажи основных активов и обязательств компании в России составляла около $50 млн.

Однако, отмечает РБК, сумма продажи активов в России будет ниже, чем их справедливая стоимость, поскольку, в соответствии с решением российских властей, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

Корпорация 3M основана в 1902 году. По результатам 2022 года выручка компании составила $34,2 млрд, из которых на США пришлось $15 млрд. После ввода российских войск на территорию Украины компания объявила об уходе из России. В сентябре 2022 года Росстандарт исключил 3М из деятельности технических комитетов по стандартизации, утверждающих ГОСТы, в том числе для средств индивидуальной защиты.

Милена Костерева