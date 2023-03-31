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Коммерсантъ FM
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Пентагон заявил о гибели восьми боевиков в результате недавних ударов в Сирии

В результате ударов США по проиранским целям в Сирии были убиты восемь человек, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, погибшие — не иранцы, но были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Согласно нашей оценке, восемь боевиков были убиты в результате ударов истребителей ВВС США F-15 по двум объектам сил "Аль-Кудс" (подразделения.— "Ъ") КСИР близ города Дейр-эз-Зор. Они нанесли эти точные удары для защиты и обороны наших военнослужащих»,— рассказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Райдер, в ходе атаки на базу международной коалиции в Сирии пострадали восемь американцев, из них шесть находятся в стабильном состоянии, а двое «вернулись в строй». «Мы ударили по целям в составе сил "Аль-Кудс" КСИР, и, как я отмечал, это было пропорциональное и преднамеренное действие, нацеленное на то, чтобы дать понять, что американские силы не будут подвергаться атакам безнаказанно»,— отметил он.

23 марта беспилотник атаковал базу коалиции на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудары по связанным с КСИР формированиям в Сирии. 24 марта ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на сирийском газовом месторождении Аль-Омар, никто не пострадал. Сирийские правозащитники говорили, что в результате ударов США погибло 19 человек.

Лаура Кеффер

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