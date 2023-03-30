Глава РФС Дюков высказался против отмены Fan ID вопреки снижению посещаемости матчей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков не видит оснований для отмены карты болельщика (Fan ID). При этом в РФС понимают, что внедрение системы сказалось на посещаемости матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Отмена Fan ID — зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований к отмене… Что касается запросов по упрощению, это возможно»,— заявил господин Дюков по итогам заседания исполкома РФС (цитата — «Чемпионат.com»).

Скорректировать работу Fan ID в направлении «упрощения использования гражданами» ранее поручил президент Владимир Путин. Вместе с тем новшество подвергается критике со стороны сообщества активных болельщиков — фанаты призвали к бойкоту матчей любимых команд после внедрения системы.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. Изначально посещение по паспорту болельщика было обязательным только на пяти российских стадионах. С 1 декабря 2022 года действие закона распространили на все матчи премьер-лиги. На этом фоне клубы РПЛ зафиксировали снижение средней посещаемости матчей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Не ковид, так Fan ID».

Григорий Лейба