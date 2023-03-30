Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в открытии фармацевтических заводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге. Глава государства поручил увеличить долю российских препаратов на внутреннем рынке и укрепить независимость России от зарубежных поставщиков лекарств, передает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей»,— сказал президент.

Владимир Путин добавил, что государство продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтической отрасли. В частности, в текущем году в России запустят программу предоставления инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производство препаратов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, который присутствовал на мероприятии, заявил, что в 2022 году в России наладили производство еще семь фармацевтических предприятий, в частности в Приморском крае, Свердловской и Белгородской областях. Всего в РФ производством фармсубстанций занимается около 100 компаний. Совокупно они обеспечивают полный цикл производства около половины жизненно важных лекарств, сообщил министр.

По оценкам DSM Group, в 2022 году предложение в аптеках сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. По мнению аналитиков, это отчасти связано с сокращением представленности импортных препаратов. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в России нет дефицита лекарств.

Эрдни Кагалтынов