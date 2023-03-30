Пушилин сообщил о продолжении работы правительства ДНР после ухода премьера

Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) формально ушло в отставку после назначения премьера-министра Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом, по его словам, фактически все чиновники продолжают работу на своих местах.

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава»,— сообщил господин Пушилин в своем Telegram-канале.

Временно исполняющим обязанности премьера республики может стать первый зампред правительства ДНР Евгений Солнцев. Его кандидатуру Денис Пушилин уже внес на рассмотрение Народного совета (парламента) республики.

19 марта президент Владимир Путин объявил о назначении Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области в ходе встречи с ним по видеоконференцсвязи. По словам главы государства, господин Хоценко хорошо показал себя на посту главы правительства ДНР и заслужил новое назначение.

Виталий Хоценко стал уже вторым работавшим в республиках Донбасса чиновником, занявшим губернаторский пост в одном из регионов. Ранее врио главы Чукотского автономного округа стал бывший вице-премьер Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Кузнецов.

Подробнее о назначении нового врио губернатора Омской области читайте в публикации «Ъ» «Донбасс имеет значение».

Александр Кислов