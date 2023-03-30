Самарский депутат Михаил Абдалкин оспаривает штраф по «делу о лапше»

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин вместе с адвокатами подал в областной суд апелляционную жалобу на решение Новокуйбышевского городского суда. Речь идет о постановлении, которым первая инстанция постановили оштрафовать парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Об этом сообщает Михаил Абдалкин.

«Считаем, что решение незаконное и политически мотивированное, а выводы не основаны на законодательстве об административных правонарушениях»,– говорится в сообщении.

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В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

После этого Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентария из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Материалы передали в суд. Парламентарий заявил о своей невиновности. В итоге суд постановил оштрафовать Михаила Абдалкина на 150 тыс. руб.

Георгий Портнов