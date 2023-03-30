В Липецкой области начинается суд над местным жителем за попытку вступления в «Правый сектор»

Елецкий горсуд Липецкой области приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Алексея Ворочека, якобы попытавшегося вступить в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (запрещена в России). В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что заседание назначено на 13 апреля.

Молодому человеку вменяется приготовление к участию в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в прошлом году 25-летний Алексей Ворочек решил вступить в «Правый сектор», так как разделял идеи радикальной украинской идеологии. Готовясь попасть в ее ряды, он приобрел 2 индивидуальных дозиметра для определения уровня излучения, 31 аптечку, 16 упаковок с инфузионными устройствами для внутривенного введения инфузионных растворов, войсковой прибор химической разведки, 3 противогаза с 4 фильтрами, бронежилет, специальную военную одежду, шеврон для крепления на военную одежду с изображением государственного флага Украины, а также начал изучать украинский язык.

20 февраля прошлого года, по версии следствия, подсудимый через сайт «Правого сектора» сообщил о желании вступить в организацию. В ответ он получил инструкции по применению оружия западного производства, изготовлению «коктейлей Молотова» и совершению диверсий. Также молодой человек искал в сети информацию о способах нелегального пересечения российско-украинской границы. В процессе подготовки он якобы самостоятельно изготовил «коктейль Молотова» и бросил его с подожженным фитилем в стену недостроенного здания в Ельце, в результате чего произошло возгорание.

7 апреля Алексея Ворочека задержали оперативники управления ФСБ по Липецкой области. После этого его поместили под стражу.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж