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Foreign Affairs: Си Цзиньпин призывал генералов «осмелиться сражаться»

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе ежегодного собрания китайского парламента затронул тему готовности к войне. Во время одного из своих выступлений он призвал генералов Народно-освободительной армия Китая «осмелиться сражаться», пишет Foreign Affairs.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Thomas Peter, Reuters

Си Цзиньпин

Фото: Thomas Peter, Reuters

Среди других признаков, которые подтверждают «готовность Китая к войне», издание указывает, что 1 марта в журнале Коммунистической партии Китая было опубликовано эссе под названием «Под руководством Си Цзиньпина в укреплении армии мы победоносно будем продвигаться вперед». В статье содержались призывы к необходимости ускорения реформ, направленных на модернизацию китайских вооруженных сил за счет частных компаний и гражданских учреждений, уточняет издание.

5 марта был опубликован проект бюджета Китая на 2023 год. В нем говорилось, что военный бюджет страны в текущем году увеличат на 7,2%, до 1553,7 млрд юаней (около $224,8 млрд). Также китайские власти решили на 6,4% увеличить расходы на общественную безопасность, до 208, 972 млрд юаней ($30,2 млрд). В 2022 году траты Китая на национальную оборону составили около $209,9 млрд, что на 7,1% больше итогов 2021-го.

Вслед за Китаем черновик бюджета на 2024 финансовый год опубликовал Пентагон. В него были включены рекордные траты в $842 млрд. В качестве главной цели увеличения расходов в документе заявлялось сдерживание КНР. В Минобороны США называли Китай основным вызовом оборонного ведомства.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Китайская угроза дорого обходится США».

Милена Костерева

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