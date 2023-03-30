Почти 3,5 тыс свиней уничтожено на территории Красноярского края из-за АЧС

К 30 марта в Красноярском крае уничтожено 3 460 свиней в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Информацию о количестве отчужденных у собственников животных корреспонденту «Ъ-Сибирь» подтвердили в пресс-службе краевого Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что цифра не окончательная и к 31 марта может увеличиться. У переработчиков и производителей свинины уже изъято 18 тонн продукции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В крае насчитывается пять очагов заболеваемости африканской чумы свиней, в том числе в Минусинске и селах Малая Минуса, Городок Минусинского района. Согласно требованиям ветеринарного контроля, поголовье свиней уничтожается в пределах 5 км от очага заболевания.

По информации Россельхознадзора Красноярского края, сумма ущерба владельцам животных сейчас подсчитывается. Собственники могут рассчитывать на компенсацию от властей.

19 марта в Минусинске и Минусинском районе ввели режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В крае усилен контроль за местами продажи мяса на рынках города, также запрещен вывоз животных из карантинной зоны.

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Сергей Балин