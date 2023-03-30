Компания «Рамо-М» может купить казанский «Парк Хаус»

Владелец сети ТЦ «Красная Площадь» в Краснодарском крае — компания «Рамо-М» может приобрести семь торговых центров «Парк Хаус», включая казанский. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на собственный источник.

В данный момент сеть торговых центров «Парк Хаус» принадлежат европейскому инвестиционному фонду Atrium European Real Estate. Помимо казанского ТЦ есть еще объекты в Москве (два ТЦ), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти. Компании также принадлежат земельные участки в Ессентуках. Отмечается, что компания оценивает стоимость торговых центров в €259 млн, земель — в €24,8 млн. Эксперты считают, что сумма сделки может составить 10–12 млрд руб., поскольку правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может сбить заявленную стоимость до 50%.

Кроме того, владелец сети ТЦ «Парк Хаус» рассматривает вариант с передачей активов в РФ местному менеджменту до стабилизации геополитической ситуации.

"Ъ-Казань"