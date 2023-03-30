Досрочные выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре

Выборы губернатора Омской области пройдут в единый день голосования осенью 2023 года в связи с досрочной отставкой главы региона Александра Буркова. Врио главы региона накануне был назначен председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко, с большой вероятностью он примет участие в предстоящей кампании.

О проведении губернаторских выборов в Омской области в единый день голосования 10 сентября сообщил глава региональной избирательной комиссии Александр Христолюбов.

«В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта РФ выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий»,— сообщил он ТАСС.

Предыдущие выборы омского губернатора прошли в 2018 году, победу на них одержал Александр Бурков, набрав более 82% голосов избирателей.

29 марта господин Бурков написал заявление о досрочном сложении полномочий, президент России Владимир Путин принял его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области стал глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Александр Бурков сообщил, что переходит на новое место работы (на какое именно, не уточняется), но остается «в команде президента».

Подробнее о смене власти в Омской области читайте в материале «Ъ» «Донбасс имеет значение».

Александр Кислов