Loomi и Erti

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Фото: Loomi Loomi

Фото: Loomi

Loomi

Незабываемый узбекский плов

Новый проект ресторатора Михаила Петухова (Vogue Cafe, «Страна которой нет», «Валенок», etc.) называется Loomi и посвящен восточной кухне. Несмотря на очевидное и, казалось бы, банальное следование мейнстриму, концепция Loomi оказалась оригинальной и свежей. А все потому, что гастрономическая составляющая нового ресторана выстроена вокруг сушеного черного лайма луми — восточной специи, которая дала название всему проекту. Странным образом раньше в Москве никто эту специю не использовал или, по крайней мере, не делал это так осмысленно. Между тем в новом ресторане есть два вида луми с бодрящим, пряным ароматом: черный лайм, высушенный на солнце в странах Ближнего Востока традиционным способом, и черный лайм, ферментированный в соляном растворе и высушенный с помощью дегидратора прямо в ресторане. Второй вариант — более яркий и насыщенный, на его основе шеф-бармен проекта Сергей Чесноков (хорошо известный по работе в «Стрелке») готовит всевозможные тематические напитки — пока это лимонады, чай и кофе, но скоро должны появится и алкогольные авторские миксы — «Фисташковый Милк Панч», «Гиза Мартини» на основе местного кофе, парфюмированный «Спритц Кевр». Впрочем, уже по составу «Марокканской розы» с луми, марципаном и розовой водой (550 руб.), «Магрибского айс-ти» с луми, лаймом, айс-ти и специями масала (550 руб.) и традиционного «Джаллаба» на основе виноградного сока с гранатом, марципаном и сиропом рожкового дерева (550 руб.) нетрудно догадаться, что нижний этаж ресторана, отданный во владение шеф-бармену Сергею Чеснокову, точно пустовать не будет, тем более что тут в дополнение к пряному чаю Loomi (450 руб.) с тягучим вареньем из черных лаймов, Loomi латте (300 руб.) и финиковому рафу (300 руб.) предлагаются еще и кальяны, в том числе и авторские ферментированные. Но и в блюдах специя луми используется весьма активно. За кухню отвечает молодой шеф Мохаммед Алама, не менее важную роль в команде играют су-шефы — в меню, помимо ближневосточных, есть блюда среднеазиатской кухни, и на них следует обратить особое внимание. В «Луми» очень достоверный объемный лагман по-уйгурски с домашней тянутой лапшой, овощами и мясом (750 руб.) и невероятно вкусный узбекский плов с бараниной (850 руб.), на который стоит приходить специально, не отвлекаясь даже на черные сушеные лимоны. Также обязательны для ознакомления манты с тыквой и бараниной (150 руб.), мини-чебуреки с бараниной (750 руб.) и столь же выдающиеся кебабы — особенно кебаб из креветок (1650 руб.) с восхитительно ярким набором специй, который по сочности и вкусовому балансу уверенно выигрывает у креветочного кебаба Владимира Богожавца в Meraki, а ведь тот был недавно отмечен в нашей рубрике как топовый. Что касается фирменных блюд с луми, то тут смело можно рекомендовать хумус (450 руб.), которому порошок из сушеного лайма придает свежий и интересный вкус, а также кюфту с кускусом, приправленным шафраном и луми, в тажине (850 руб.) и котлетки кебе из баранины, булгура и специй (750 руб.). Удивительно, но локация на Неглинной, прямо напротив ЦУМа, не повлияла на ценовую политику Loomi — цены тут пока что ниже средних, с учетом качества продуктов и дорогого интерьера от вездесущих в этом сезоне Krivtsova & Redina, сумевших в очередном проекте воплотить свою страсть к огромным хрустальным люстрам — на этот раз изумрудно-зеленого цвета, близкого к лайму. С учетом всех этих вводных, плов и манты в Loomi кажутся особенно привлекательными. А сам луми служит приятным бонусом — в том числе и в виде эффектного декора на столах.

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Фото: Erti Erti

Фото: Erti

Erti

Феноменальная толма

Ресторан Erti в бизнес-отеле Select Hotel на Павелецкой открыли ростовские рестораторы Гаджи Зулумханов и Камиль Халилов. Одноименный ресторан в Ростове-на-Дону появился в 2018 году. С тех пор ростовский ресторанный холдинг разросся уже до пяти разных заведений, и вот было принято решение сделать первый проект в Москве. Московский Erti получился свежим, ярким и очень доступным по ценам — можно смело сказать, что такой демократичной грузинской кухни в Москве еще не видели. Ростовские цены сохранятся в Erti до конца лета, так что с визитом в новый ресторан не стоит затягивать. За кухню отвечает бренд-шеф двух Erti Георгий Ли, с ним в команде — бессменный шеф-хинкальщик Григорий Арутюнян, пять лет назад специально переехавший в Ростов из Пятигорска, и не менее опытный гриль-шеф Гайк Егиазарян, все трое приезжали в Москву и принимали непосредственное участие в обучении московских коллег. Винная карта насчитывает 250 преимущественно грузинских этикеток, причем все вина, как и в Ростове, предлагаются побокально, цены стартуют от 330 рублей за бокал. В дальнейшем ассортимент расширится до 350 позиций, упор по-прежнему будет делаться на Грузию. В меню, как и в винной карте, также нет привычных московских компромиссов, вся еда тут — чистой пробы грузинская кухня с южным ростовским акцентом, но без всяких инородных европейских и российских вкраплений. Среди бесконечного обилия закусок вроде ассорти пхали (340 руб.), рулетиков из баклажанов (370 руб.) и домашнего маринованного таркинcкого перца (250 руб.), а также огромных сочных мясных хинкали (95 руб. за штуку), пышных хачапури (330 руб.) и бесконечных шашлыков мцвади (от 190 до 390 руб.) никак нельзя пройти мимо уникальнейшего хита — толмы (560 руб.). Два гигантских бола из фарша ягненка, обернутые в виноградные листья и обжаренные в жировой бараньей сетке на манер французского crepinette, в сопровождении южнорусской овощной икры из печеного перца, баклажана, томатов, специй и чеснока — это настоящая бомба, которая, наряду со средним счетом в 1500 рублей при посадке в 160 мест, делает проект Erti практически неуязвимым для конкурентов. Главное, не перепутать уникальную толму с обычной долмой (340 руб.) в виноградных листьях с начинкой из говядины и свинины с рисом. Она тоже вполне достойная, но за гастрономическим катарсисом следует приходить строго на толму.

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