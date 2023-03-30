К концу апреля число сотрудников Запорожской АЭС вырастет до 4,5 тыс. человек

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что к концу апреля число работников Запорожской АЭС (ЗАЭС) достигнет 4,5 тыс. человек. По его словам, сейчас на ЗАЭС работают более 3 тыс. человек.

«До конца апреля коллектив ЗАЭС расширится, и прогнозируемая его численность — 4 500 человек»,— сказал господин Карчаа ТАСС. Он дополнил, что сейчас на последней стадии проверок и рассмотрения находятся 1,2 тыс. заявлений о приеме на работу.

Россия получила контроль над ЗАЭС в конце февраля 2022 года в ходе военной операции на Украине. С октября ЗАЭС управляет «Росэнергоатом», созданный по указу президента России Владимира Путина. На станции также находятся эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл ситуацию на ЗАЭС опасной и нестабильной. Вчера, 29 марта, он прибыл на станцию с визитом во второй раз с начала военных действий.

Олеся Павленко