Карл III прибыл в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха

Король Великобритании Карл III прибыл в Берлин вместе с женой королевой-консортом Камиллой с первым зарубежным визитом после восхождения на престол, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Король Великобритании Карл III и его жена Камилла (в центре) Фото: Reuters / Michele Tantussi Реактивный истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает самолет с британским королем Карлом III Фото: Reuters / Phil Noble Самолет с британским королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой прибывает в берлинский аэропорт Фото: Reuters / Michele Tantussi Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его жена Эльке Бюденбендер, король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла на церемонии приветствия с воинскими почестями на площади Парижской площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине Фото: Reuters / Annegret Hilse Люди приветствуют короля Великобритании и его жену Фото: Reuters Британский король и президент Германии общаются с собравшимися на приветственной церемонии Фото: Reuters Полиция сопровождает машину с королем и королевой-консортом Фото: Reuters / Wolfgang Rattay/Pool Король Карл III и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сажают дерево Фото: Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер выступает на государственном банкете в честь короля Карла III и королевы-консорта Камиллы Фото: Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер (слева), его жена Эльке Бюденбендер (справа), король Великобритании Карл II Iи королева-консорт Камилла перед официальным приемом в Берлине Фото: Reuters Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пожимает руку королю Великобритании Карлу III и Камилле Фото: Reuters Король Карл III во время официального приема Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 12 Король Великобритании Карл III и его жена Камилла (в центре) Фото: Reuters / Michele Tantussi Реактивный истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает самолет с британским королем Карлом III Фото: Reuters / Phil Noble Самолет с британским королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой прибывает в берлинский аэропорт Фото: Reuters / Michele Tantussi Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его жена Эльке Бюденбендер, король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла на церемонии приветствия с воинскими почестями на площади Парижской площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине Фото: Reuters / Annegret Hilse Люди приветствуют короля Великобритании и его жену Фото: Reuters Британский король и президент Германии общаются с собравшимися на приветственной церемонии Фото: Reuters Полиция сопровождает машину с королем и королевой-консортом Фото: Reuters / Wolfgang Rattay/Pool Король Карл III и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сажают дерево Фото: Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер выступает на государственном банкете в честь короля Карла III и королевы-консорта Камиллы Фото: Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер (слева), его жена Эльке Бюденбендер (справа), король Великобритании Карл II Iи королева-консорт Камилла перед официальным приемом в Берлине Фото: Reuters Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пожимает руку королю Великобритании Карлу III и Камилле Фото: Reuters Король Карл III во время официального приема Фото: Reuters

После прилета в Берлин Карл III с супругой отправились к Бранденбургским воротам, где их встретил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер со своей женой Эльке Бюденбендер. Оркестр вооруженных сил Германии исполнил гимны двух государств, после чего участники церемонии прошли вдоль линии почетного караула.

«Сегодня, ровно через шесть лет после того, как Великобритания начала выходить из Европейского союза, мы открываем новую главу в отношениях наших государств»,— сказал господин Штайнмайер по итогам церемонии у Бранденбургских ворот.

После церемонии Карл III и Камилла отправились на банкет в резиденции президента ФРГ во дворце Бельвю. Мероприятие, в частности, посетили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News.

В ходе трехдневного визита в Германию Карл III помимо Берлина планирует посетить города Гамбург и Бранденбург. Изначально британский монарх должен был совершить свой первый государственный визит в Париж, но его перенесли в связи с протестами против пенсионной реформы во Франции.

Эрдни Кагалтынов