Карл III прибыл в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха

Король Великобритании Карл III прибыл в Берлин вместе с женой королевой-консортом Камиллой с первым зарубежным визитом после восхождения на престол, передает Reuters.
После прилета в Берлин Карл III с супругой отправились к Бранденбургским воротам, где их встретил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер со своей женой Эльке Бюденбендер. Оркестр вооруженных сил Германии исполнил гимны двух государств, после чего участники церемонии прошли вдоль линии почетного караула.
«Сегодня, ровно через шесть лет после того, как Великобритания начала выходить из Европейского союза, мы открываем новую главу в отношениях наших государств»,— сказал господин Штайнмайер по итогам церемонии у Бранденбургских ворот.
После церемонии Карл III и Камилла отправились на банкет в резиденции президента ФРГ во дворце Бельвю. Мероприятие, в частности, посетили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News.
В ходе трехдневного визита в Германию Карл III помимо Берлина планирует посетить города Гамбург и Бранденбург. Изначально британский монарх должен был совершить свой первый государственный визит в Париж, но его перенесли в связи с протестами против пенсионной реформы во Франции.