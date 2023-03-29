Минспорта планирует вывести из-под лимита на легионеров футболистов из Крыма и новых регионов

Министерство спорта планирует вывести футболистов из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей из-под действия регламентных ограничений, касающихся игроков, не имеющих права выступать за сборную России. В регламентах большинства российских футбольных первенств такие спортсмены считаются легионерами.

Проект соответствующей резолюции Минспорта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Формально документ утверждает так называемые лимиты на легионеров, установленные организаторами ключевых российских турниров по футболу (РПЛ, ФНЛ, Суперлига и пр.).

В представленном варианте проекта Минспорта предлагает вывести из-под ограничений (лимитов) футболистов—граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Крым или Севастополя с 18 марта 2014 года, а также игроков—граждан РФ, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской области.

Подобная мера может пригодиться в том случае, если футболист проживает, к примеру, в ДНР, имеет российский паспорт, однако ранее был заигран за другую национальную команду (то есть не имеет права выступать за сборную России и, согласно большинству регламентов, пока считается легионером). Общественное обсуждение проекта завершится 12 апреля.

Ранее лимит на легионеров смягчил Российский футбольный союз (РФС). Разрешенное число зарубежных футболистов, одновременно находящихся на поле, в следующем сезоне останется прежним — восемь, при этом квота в заявке на сезон увеличится на пять человек (до 13 футболистов).

Подробнее о решении организации — в материале «Ъ» «Легионы просят огня».

Григорий Лейба